Бастрыкин запросил доклад о проверке сведений о нарушении прав дольщиков в Сочи

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки сведений о нарушении прав дольщиков жилого комплекса «Подкова» в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По данным ведомства, комплекс начали строить еще в 2014 году, но до настоящего времени часть зданий все еще не завершена. В 2019 году ЖК признали самовольным строением. Дольщики строительства получают сообщения о предстоящем демонтаже домов.

«Более 70 человек, в том числе инвалиды, пенсионеры и семьи с детьми, могут лишиться единственного жилья. Неоднократные обращения в компетентные структуры результатов не принесли»,— говорится в сообщении.

По факту выявленных сведений в СУ СКР по Краснодарскому краю проводят процессуальную проверку. Ход мероприятий поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Анастасия Донскова

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