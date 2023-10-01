Еще два новых магазина «Жизньмарт» откроются в Перми в октябре — начале ноября

Первый магазин сети «Жизньмарт» в Перми открылся 8 сентября по адресу: ул. Луначарского, 34. Еще два новых магазина уральского ритейлера запустят в городе в конце октября — начале ноября, рассказали «Ъ-Прикамье» в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среди адресов пермских супермаркетов, утвержденных «Жизньмарт» к открытию, точки на ул. Островского, 74, Луначарского, 34, Революции, 50, и Ленина, 60. В целом в краевой столице планируется открыть 25 магазинов большого формата с доставкой, рассказывал в интервью «Ъ-Прикамье» основатель сети Иван Зайченко.

«Жизньмарт» — сеть продуктовых магазинов «у дома» с доставкой продуктов и готовых блюд на дом и в офис. Первый магазин компании открылся в Екатеринбурге в марте 2019 года. Большинство магазинов сети работает по франшизе. Управляет сетью ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах. Франчайзинг». Основателем и основным владельцем компании является екатеринбургский бизнесмен Иван Зайченко, которому, по данным Kartoteka.ru, принадлежит 70,72% в уставном капитале общества. Еще 16,58% находится в собственности Зафара Джалилова, 6,75% владеет Евгения Грамотеева, 2,95% — Эля Халили, 2% — Ксения Лысенко и 1% принадлежит Юлии Самусенко. Выручка сети в 2022 году достигла 2 млрд руб.