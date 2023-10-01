«Трактор» обменял Роберта Хэмилтона на игрока «Динамо»

Хоккейный клуб «Трактор» в ходе обмена игроками с «Динамо» получил защитника Мэдисона Бауи. В состав минской команды перешел Роберт Хэмилтон, выступавший за «черно-белых» с осени прошлого года.

Контракт Мэдисона Бауи рассчитан до 30 апреля 2024 года. Для 28-летнего защитника из Канады этот сезон стал дебютным в КХЛ. В «Динамо» Мэдисон Бауи перешел в начале сентября, он сыграл за клуб восемь игр. До этого защитник выступал в клубах Северной Америки, в том числе в системе Washington Capitals, Chicago Blackhawks и Vancouver Canucks.

«В результате обмена с минским "Динамо" клуб получил канадского игрока обороны Мэдисона Бауи. Это габаритный праворукий защитник с хорошим катанием, броском, умеющий двигать шайбу и имеющий победный опыт. Он добавит нашей команде мышц и благодаря своим игровым навыкам в топ-4 поможет "Трактору" в большинстве»,— считает генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте