Следком проверит сведения о лишении дома пенсионера из Ярославской

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства лишения земли и дома пенсионера из станицы Ярославской Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По данным ведомства 68-летний собственник недвижимости занял у местного жителя деньги на строительство памятника русскому языку и дома русской книги. Для обеспечения займа пенсионер заложил свою недвижимость и написал расписку. У кредитора также имелась доверенность от заемщика на продажу недвижимости. Займодатель продал дом родственнику и заявил, что отдал деньги пенсионеру, однако фактически этого не сделал.

«В настоящее время в домовладении проживает семья выходцев из ближнего зарубежья, которые, как считает дочь пострадавшего, осуществляют нелегальную торговую деятельность»,— говорится в сообщении.

Пострадавший также пояснил, что обращения в различные структуры не дали результатов. В СУ СКР по поручению господина Бастрыкина проведут процессуальную проверку по факту произошедшего.

Анастасия Донскова

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