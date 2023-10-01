Компания, управлявшая Пермским маргариновым заводом, ликвидируется

АО «Пермский маргариновый завод» (ПМЗ), управлявшее предприятием на ул. Телеграфной, 6, ликвидируется. Как сообщается в сервисе «СПАРК-Интерфакс», единственный акционер организации — ООО «Инвестиционная компания “Развитие”» — принял такое решение 25 сентября. Председателем ликвидационной комиссии назначен Эдуард Бимктимеров, исполнительный директор ПМЗ.

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Отметим, что ООО «Инвестиционная компания “Развитие”» учреждено в 2009 году, его директором является Олег Стародубцев, руководитель ГК ПМД. ИК «Развитие» — структура девелоперской группы, купившей площадку Пермского маргаринового завода «Сдобри» в 2022 году у Нижегородского масложирового комбината. Территорию площадью 7 га застроят жильем. В проект редевелопмента промзоны ПМЗ войдет также соседний с бывшим предприятием участок на ул. Телеграфной, 27 (1,3 га). Как рассказывали представители ПМД в декабре 2022 года, концепция застройки тогда находилась в стадии разработки.