В Екатеринбурге курсант автошколы сбил на пешеходном переходе подростка

В Екатеринбурге курсант автошколы сбил девочку-подростка на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Инцидент произошел в субботу, 30 сентября, около 10:11 утра.

По предварительной информации, курсант ехал с инструктором по ул. Щербакова в сторону ул. Зимняя. В момент, когда произошло ДТП, девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В итоге школьницу госпитализировали в больницу.

Сейчас по факту аварии проводится административное расследование, ход которого взяла на контроль прокуратура.

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