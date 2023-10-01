Водитель BMW погиб в аварии из-за взорвавшегося колеса в Кореновском районе

Водитель BMW погиб в аварии в Кореновском районе, произошедшей из-за взорвавшегося колеса автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным ведомства, водитель на иномарке 1 октября двигался по автотрассе М-4 «Дон» в Кореновском районе, когда около 08:40 у автомобиля взорвалось колесо. Мужчина потерял управление, съехал с дороги и врезался в фонарный столб.

Водитель погиб на месте. Его жена и ребенок, находившиеся в машине, получили различные травмы.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram