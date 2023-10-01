Посольство Афганистана в Нью-Дели объявило о прекращении работы

Посольство Афганистана в Нью-Дели заявило, что прекращает работу в индийской столице Нью-Дели. Одной из причин стало отсутствие «крайне важной поддержки со стороны правительства принимающей страны». Заявление диппредставительства опубликовано на странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Посольство Исламской Республики Афганистан в Нью-Дели с сожалением сообщает о решении прекратить свою деятельность с 1 октября 2023 года»,— говорится в заявлении.

Среди причин прекращения работы в Нью-Дели в посольстве назвали нехватку персонала, а также «отсутствие крайне важной поддержки со стороны правительства принимающей страны» и «неспособность оправдать ожидания в службе интересам Афганистана».

В посольстве отметили, что в соответствии с протоколом Венской конвенции о дипломатических отношениях все помещения и имущество посольства будут переданы на хранение индийским властям, до этого момента оно продолжит оказывать экстренные консульские услуги гражданам Афганистана.

Как сообщает издание The Hindu, причинами закрытия также послужили разногласия среди сотрудников посольства в связи с попыткой представителей «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в РФ) назначить своего собственного посла в Дели в апреле 2023 года. Индия не признает правительство талибов, пришедших к власти в Афганистане в августе 2021 года. В преддверии вывода американских войск из Афганистана Индия эвакуировала из Кабула своих сотрудников и больше не имеет там диппредставительства.