«Ижсталь» из Удмуртии проиграла в домашнем матче команде из Самары со счетом 1:7
30 сентября в серии домашних матчей ХК «Ижсталь» из Удмуртии проиграл «ЦСК ВВС» из Самары со счетом 1:7. Как сообщает пресс-служба команды, матч проходил в Ижевске в КК «Олимпиец».
Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»
Счет на 18 минуте открыл нападающий «ЦСК ВВС», следом за ним забил гол еще один хоккеист из его команды. Первая двадцатиминутка завершилась со счетом 0:2. На 25 минуте «ЦСК ВВС» забили третью шайбу, на 35 минуте — четвертую, завершая второй период со счетом 0:4. В последней двадцатиминутке гости отправили в ворота противника еще три шайбы. Матч завершился голом «Ижстали».
«Счет на табло. Наверное, больше и сказать нечего. Не получилось ни игры, ни бойцовского клуба. Прошу прощения у наших болельщиков за нашу сегодняшнюю игру. Работаем, жизнь покажет»,— прокомментировал главный тренер «Ижстали» Константин Маслюков.
В дальнейшей серии домашних матчей «Ижсталь» сыграет с «Нефтяником» 2 октября.