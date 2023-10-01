«Ижсталь» из Удмуртии проиграла в домашнем матче команде из Самары со счетом 1:7

30 сентября в серии домашних матчей ХК «Ижсталь» из Удмуртии проиграл «ЦСК ВВС» из Самары со счетом 1:7. Как сообщает пресс-служба команды, матч проходил в Ижевске в КК «Олимпиец».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Счет на 18 минуте открыл нападающий «ЦСК ВВС», следом за ним забил гол еще один хоккеист из его команды. Первая двадцатиминутка завершилась со счетом 0:2. На 25 минуте «ЦСК ВВС» забили третью шайбу, на 35 минуте — четвертую, завершая второй период со счетом 0:4. В последней двадцатиминутке гости отправили в ворота противника еще три шайбы. Матч завершился голом «Ижстали».

«Счет на табло. Наверное, больше и сказать нечего. Не получилось ни игры, ни бойцовского клуба. Прошу прощения у наших болельщиков за нашу сегодняшнюю игру. Работаем, жизнь покажет»,— прокомментировал главный тренер «Ижстали» Константин Маслюков.

В дальнейшей серии домашних матчей «Ижсталь» сыграет с «Нефтяником» 2 октября.