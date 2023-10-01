Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем пожилых людей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Международныи днем пожилых людей. В обращении к пенсионерам он указал, что в регионе живет более 1,3 млн людей старшего возраста, и свердловчане относятся к ним с уважением.

«Мы чествуем представителей старшего поколения, наших родителей, коллег, наставников. Всех тех, кто своим трудом, талантом создавал добрую славу Свердловской области»,— отметил губернатор.

В преддверии праздника в Свердловской области проходит Месячник пенсионера, во время которого для пожилых людей организуют культурно-массовые и спортивные мероприятия, льготное посещение музеев и театров. В магазинах в это время скидки для пожилых людей.

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