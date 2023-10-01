Владелец кинотеатра «Кристалл» подписал договор купли-продажи объекта краевым властям

В Перми подписан договор купли-продажи кинотеатра «Кристалл», расположенного на пересечении Комсомольского проспекта, 53, и ул. Глеба Успенского, 3. По данным источника «Ъ-Прикамье», сторонами сделки стали владелец бывшего здания кинотеатра индивидуальный предприниматель, бывший депутат краевого заксобрания Александр Флегинский и краевое минимущество. Стоимость сделки составила 370 млн руб. «Впереди еще процесс передачи объекта и получения средств»,— отметил собеседник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В апреле 2023 года стало известно, что правительство Прикамья приобретет у ГК «Панорама» Александра Флегинского здание кинотеатра «Кристалл» в краевую собственность для размещения там регионального молодежного центра. Ранее, когда рассматривалась возможность выкупить под региональный молодежный центр бывший клуб ВКИУ, на покупку объекта в бюджете региона было заложено 300 млн руб.

Как пояснял «Ъ-Прикамье» источник, сделка будет разбита на две части: сначала край выкупит само здание кинотеатра и коммунальные сети, а затем кресла и кинооборудование, которые принадлежат сети «Синема Парк» и находятся у «Панорамы» на ответхранении.

Связаться с представителем ГК «Панорама» не удалось.

Стоит отметить, что на интернет-ресурсах по адресу кинотеатра уже значится молодежное пространство «Кристалл-Центр».