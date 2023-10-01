Власти Томской области сверстали бездефицитный проект бюджета на 2024 год

Администрация Томской области направила в законодательную думу региона проект бюджета области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Об этом говорится в сообщении регионального парламента.

Бюджет будущего года запланирован бездефицитным. Согласно документу, доходы и расходы области составят 88,8 млрд руб. «В первом чтении проект закона “Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов” депутаты рассмотрят на собрании областной думы в конце октября»,— говорится в сообщении.

В июне облдума приняла поправки в областной бюджет 2023 года. Он был утвержден с доходами в размере 104,9 млрд руб., расходами в 103,4 млрд руб. (профицит — 1,5 млрд руб.).

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Валерий Лавский