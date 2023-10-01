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Коммерсантъ FM
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Во Владивостоке из-за санкций перестали работать паркоматы

Паркоматы во Владивостоке временно отключили с 1 октября из-за усиления санкций Евросоюза. Компания-производитель парковочного оборудования FLOWBIRD уведомила дистрибьютора, которым выступает «Цифровое Приморье», о прекращении поддержки программного обеспечения.

Платные парковочные пространства — совместный проект администрации Владивостока и компании «Цифровое Приморье».

«Санкции Европейского союза против России усиливаются в последние несколько месяцев. Отныне эти санкции не позволяют нам продолжать наши деловые отношения с вашей компанией. Нам жаль прекращать эти хорошие деловые отношения, но в нынешних условиях мы больше не можем поддерживать их», — говорится в уведомлении FLOWBIRD, которое приводит «Цифровое Приморье».

«Цифровое Приморье» отмечает, что в настоящее время проводится анализ и оценка сроков модернизации парковочного оборудования. Автомобилистам посоветовали пользоваться другими способами оплаты. Например, через приложение «Цифровое Приморье», сайт или смс.

Первые девять зон платного парковочного пространства заработали во Владивостоке с 25 ноября 2022 года. По словам коммерческого директора «Цифрового Приморья» Павла Васильева, с начала работы и по конец первого квартала текущего года услугами парковок воспользовались около 200 тыс. раз. Стоимость парковочного часа составляет от 35 до 75 руб. За парковку на двух участках улиц в центре Владивостока необходимо заплатить 100 руб. в час. Штраф за неуплату парковки составляет 1,5 тыс. руб.

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