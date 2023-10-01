Первую ракету «Ангара-А5В» запустят не ранее 2028 года

Изготовление летного образца нового кислородно-водородного разгонного блока для ракет семейства «Ангара» начнется в 2028 году. Первую ракету «Ангара-А5В» запустят только после летных испытаний нового разгонного блока, сообщил гендиректор космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Алексей Варочко. Ранее предполагалось, что первую «Ангару» с новым кислородно-водородным разгонным блоком запустят в 2027 году.

«Дальнейшие работы по созданию тяжелого носителя повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В" планируется развернуть после завершения летной отработки изделия разгонного блока КВТК, использующего ту же топливную пару кислород-водород. Начало изготовления летного образца разгонного блока КВТК запланировано на начало 2028 года»,— рассказал «РИА Новости» господин Варочко.

Как уточнил Алексей Варочко, в настоящее время проводится изготовление составных частей разгонного блока для автономных испытаний. На следующем этапе создадут стендовые изделия, состоящие из комплекса агрегатов и систем КВТК. Перед летными испытаниями разгонного блока специалисты научно-производственного центра им. Хруничева проверят стартовый, технический комплекс и заправочный макет КВТК.

КВТК (Кислородно-водородный тяжелого класса) — семейство кислородно-водородных разгонных блоков для использования в составе ракеты-носителя «Ангара» тяжелого класса и сверхтяжелой ракеты. Его, в частности, планируют использовать на ракетах тяжелого класса «Ангара-А5», «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В». За счет КВТК при пуске с космодрома Восточный «Ангара-А5М» сможет выводить на геостационарную орбиту (высотой около 36 тыс. км) полезную нагрузку массой 5 т, а «Ангара-А5В» — 7,5 т.