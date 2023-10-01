В Удмуртии изменился порядок использования сертификата на допобразование детей

В Удмуртии с 1 сентября номинал социального сертификата на дополнительное образование детей выражается не в денежном эквиваленте, а часах недельной нагрузки по программам допобразования. Об этом 28 сентября на сессии гордумы Ижевска сообщила и.о. заместителя главы администрации города по социальной политике Наталья Гвоздкова. Она добавила, что нововведение заработало после внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее на сертификат начислялись деньги в размере 13,1 тыс. руб., на которые родители с детьми могли выбрать дополнительные образовательные кружки. По этому принципу система работала пять лет. Сейчас на балансе сертификата находятся часы, а каждая программа указывает, сколько из них заложено на занятия. Максимум недельной нагрузки для ребенка по сертификату составляет 12 часов. При этом, если необходимо больше часов, чем заложено в номинале сертификата, родителям необходимо доплачивать самостоятельно.

«На сегодня почти все сертификаты выбраны. Мы ожидаем, что по итогам этого учебного года количество детей, посещающих учреждения дополнительного образования, увеличится до 25%»,— сказала Наталья Гвоздкова.