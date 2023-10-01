Новосибирцы вновь победили «Барыс» в чемпионате КХЛ

Новосибирская «Сибирь» обыграла астанинский «Барыс» в очередном матче первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч состоялся в столице Казахстана 30 сентября.

Новосибирцы открыли счет уже на первой минуте, когда один из игроков хозяев потерял клюшку и отправился меняться, оставив «Барыс» в меньшинстве. В конце второго периода Николай Прохоркин удвоил преимущество гостей, а в конце третьего казахстанская команда отыграла одну шайбу, когда заменила вратаря шестым полевым игроком.

В итоге, «Сибирь» в четвертый раз в сентябре обыграла «Барыс», на этот раз со счетом 2:1. По словам главного тренера сибиряков Дэвида Немировски, победу в этой игре обеспечила, в первую очередь, надежная игра команды в меньшинстве.

«Сибирь» с 15 очками занимает пятое место в конференции «Восток» КХЛ.

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Валерий Лавский