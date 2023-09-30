«Молот» без Александра Гулявцева уступил «Нефтянику»

Хоккейный клуб «Молот» начал серию игр в чемпионате ВХЛ на домашней арене матчем против альметьевского «Нефтяника». Игра получилось напряженной и завершилась победой гостей со счетом 4-2. Пермяки выиграли первый период со счетом 2-1, голами отличились Егор Манин и Роман Ивашов. Но затем, в третьей двадцатиминутке, хозяева пропустили три гола, при чем последний в пустые ворота, после замены вратаря на шестого полевого игрока.

В этой встрече руководил пермской хоккейной командой недавно назначенный старший тренер Павел Зубов. Официально о передаче ему функций главного тренера команды не сообщалось. И. о. главного тренера «Молота» является гендиректор клуба Александр Гулявцев.