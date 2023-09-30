Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о месте, где можно попробовать выдающуюся пиццу и другие блюда от лигурийского шефа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Il Matto Фото: Il Matto

Ресторан Il Matto начался с тату. Бренд-шеф Джанмария Сапия когда-то сделал себе на руке татуировку шута из карточной колоды. Il Matto в марсельских картах таро символизирует свободу и жизненный шанс. И вот, спустя семь лет пребывания в России, шефу выпал шанс открыть классический итальянский ресторан, о котором он мечтал. С огромным меню в классическом стиле, которое он разработал вместе со своим другом и земляком Джузеппе Риккебуоно.

В Лигурии Джузеппе возглавляет кухню ресторана Il Vescovado, который уже более 20 лет удерживает звезду Michelin. А у семьи Джанмарии в лигурийском городе Савона уже 75 лет своя пиццерия. Исходя из этих вводных, в Il Matto можно заказывать любые блюда хоть вслепую. Особое внимание стоит обратить на пиццу. Казалось бы, ей в Москве трудно кого-то удивить, но пицца с фитсашковой пастой, страчателлой и мортаделлой по фамильному рецепту Сапия — это действительно что-то выдающееся, так что даже цена в 1,5 тыс. руб. не вызывает вопросов. Далее: безупречное вителло тонато, равиолини del plin c тушеной уткой, окороком и овощами, бланшированные морепродукты и овощи «каппон магро», сибас с капонатой и соусом биск. А на десерт — профитроли с мороженым и горячим шоколадом и гигантский торт Il Matto c вишней и итальянской меренгой… Его после употребления так и хочется запечатлеть на руке в виде тату в качестве символа отличной готовки.