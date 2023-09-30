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После коммунальной аварии прокуратура вынесла предостережение главе «РВК-Липецк»

Прокурор Правобережного района Липецка Сергей Щеколдин объявил предостережение генеральному директору ООО «РВК-Липецк» Вадиму Негробову. В ведомстве ранее организовали проверку по факту коммунальной аварии в районе кольца Трубного завода. Ее проведение было поручено именно господину Щеколдину.

В прокуратуре пояснили, что ресурсоснабжающая организация предостережена о «недопустимости нарушения жилищных прав пострадавших липчан при начислении оплаты за коммунальную услугу по водоснабжению за период отсутствия воды».

При этом продолжается доследственная проверка по факту повреждения водопровода при строительных работах в облцентре, в результате чего в Липецке был введен режим чрезвычайной ситуации «на муниципальном уровне». По предварительным данным СКР, вечером 27 сентября подрядная организация пробила магистральный водопровод на глубине в четыре метра в районе кольца Трубного завода. В СКР сообщили, что «на предоставленных компании планах трубопровод в этом месте отмечен не был». 

В «РВК-Липецк» ранее заявили, что при строительстве трубопровода «сторонний подрядчик, который не имеет никакого отношения к водоканалу», повредил магистральный водовод на пересечении улиц Гагарина и Циолковского. «Специалисты РВК сначала вынуждены были снизить давление на своих сетях, после оценки масштаба аварийной ситуации – отключить от водоснабжения три района города. Однако и это не помогло – пришлось останавливать работу целого водозабора»,- рассказали в компании.

По ее данным, на месте аварии, в зависимости от проводимых операций, задействовано шесть единиц техники и около 20 специалистов. Пробоину с помощью огромного хомута планировалось устранить во второй половине 30 сентября. «В этом случае к вечеру мы сможем восстановить водоснабжение»,- написала в своих соцсетях мэр Липецка Евгения Уваркина. В пострадавшие микрорайоны местными властями организован подвоз воды.

Владимир Зоркий

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