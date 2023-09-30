Мошенники начали писать жителям Югры от лица губернатора Комаровой

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) местным жителям начали писать в telegram от лица губернатора Натальи Комаровой. Об этом глава региона сообщила в официальном аккаунте в мессенджере.

Наталья Комарова заявила, что ее имени действуют «злоумышленники». Ей уже известно минимум о двух подобных инцидентах, но их может быть больше.

Жителей Югры, в случае получения подобных сообщений, просят заблокировать аккаунт и телефонный номер, с которого им звонят или пишут.

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