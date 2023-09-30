В ходе СВО погиб 35-летний контрактник из Курской области Денис Федорищев

В Курской области простились с бойцом Денисом Федорищевым, который погиб «при выполнении боевых задач во время проведения специальной военной операции».

По данным правительства региона, рядовой погиб 20 сентября в возрасте 35 лет. Денис Федорищев учился в школе №47, окончил Курский торгово-экономический колледж по профессии «менеджер», ушел на службу по контракту. «Был любящим сыном, мужем и отцом двоих детей»,- отметили в облправительстве.

Владимир Зоркий