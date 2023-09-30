В Сириусе состоится финал международных состязаний по финансовой безопасности

В Сириусе со 2 по 6 октября пройдет финал III Международной олимпиады по финансовой безопасности. В мероприятии будут участвовать порядка 500 учащихся 8-10 классов общеобразовательных школ, а также студентов из 19 стран. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Школьники будут выполнять задания по математике, обществознанию, информатике. Для студентов подготовлены задания юриспруденции, прикладной математике, информатике, экономике, финансам и кредиту, а также другим дисциплинам.

В рамках олимпиады состоятся панельные дискуссии, семинары, практикумы, мастер-классы. Молодые люди встретятся с работодателями и экспертами.

Победители и призеры соревнований получат преимущества при поступлении в высшие учебные заведения МСИ, согласно льготам олимпиад первого уровня. Кроме того, у них будет возможность стажироваться в Росфинмониторинге и других организациях.

Андрей Пугачев

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