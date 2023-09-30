Тренерский штаб «Молота» пополнил еще один специалист, поработавший в КХЛ

ХК «Молот» заключил договор о сотрудничестве с Робертом Харисовым. Как сообщает пресс-служба «Молота», специалист вошел в тренерский штаб пермской хоккейной команды.

Являясь воспитанником ижевского хоккея, Роберт Харисов начал свою тренерскую карьеру в 2011 году, работал с командами системы нижнекамского «Нефтехимика». С 2021 года входил в тренерский штаб основной команды «Нефтехимик», выступающей в КХЛ.

Напомним, ранее старшим тренером «Молота» был назначен Павел Зубов, прежде работавший тренером «Сибири» (Новосибирск), «Локомотива» (Ярославль) и казанского «Ак Барса». Пост главного тренера по-прежнему у Александра Гулявцева.