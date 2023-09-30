Краевая комиссия по мобилизации граждан сможет предлагать лишать льгот за неявку в военкомат

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ, расширяющий права региональной призывной комиссии по мобилизации граждан, пребывающих в запасе. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу главы региона, у комиссии появляется право предлагать органам власти инициативы по ограничению на получение гражданами, не явившимися в военкомат по повестке, региональных льгот, выплат и мер поддержки. Эти меры в указе названы «дополнительными» и «временными».