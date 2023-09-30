«Оренбург» впервые победил «Зенит» в матче РПЛ

В субботу, 30 сентября, в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» на своем поле сыграл с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча прошла на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Дмитрий Воробьев, Матиас Перес и Брайан Мансилья. У гостей забитый мяч на счету Густаво Мантуана. «Оренбург» впервые обыграл «Зенит» в матче РПЛ.

«Оренбург» набрал 11 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» находится на третьей позиции с 17 баллами.

Андрей Сазонов