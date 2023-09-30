На Кубани в сентябре вдвое вырос спрос на ИТ-ипотеку

В Краснодарском крае в сентябре льготным кредитованием на покупку жилья воспользовались более 170 специалистов ИТ-компаний, что в 2 раза больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, Кубань стабильно входит в числе регионов, где активно занимаются оформлением ИТ-ипотеки.

По словам руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислава Завального, исключение зарплатного ценза позволяет большому количеству специалистов ИТ-отрасли приобрести жилую недвижимость на приемлемых условиях.

Сотрудники в возрасте 18-50 лет аккредитованных Минцифры РФ ИТ-компаний могут получить до 18 млн рублей на приобретение жилья в новостройке или строительство дома по сниженной ставке – 5% годовых. Первоначальный взнос равен 15% от стоимости недвижимости. Максимальный срок кредитования составляет 30 лет.

Льготную программу кредитования для специалистов отрасли информационных технологий инициировал Президента Владимир Путин в 2022 году. Данная мера поддержки будет действовать в стране до конца 2024 года.

Андрей Пугачев

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