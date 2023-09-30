В Казани проходит пикет против строительства АЭС
В Казани у ДК Ленина проходит пикет против строительства в Татарстане Атомной энерготехнологической станции (АЭТС). На акцию пришли около 30 человек.
Также активисты выступают против строительства у границ Казани мусоросжигательного завода (МСЗ). Кроме того, они требуют замены технологии по выбросам газовых отходов через факелы «Казаньоргсинтеза».
На пикете ведется сбор подписей под обращением против планов «Росатома» построитесь АЭТС в Татарстане для получения водорода, отмечая, что это «является двойной угрозой для жителей республики».
Кроме того, в обращении говорится, что «общественность против использования технологии мобильной связи 5G».