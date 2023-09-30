Кубанская делегация приняла участие в промышленно-инновационном форуме в Беларуси
Делегация Краснодарского края приняла участие в Белорусском промышленно-инновационном форуме, который проходил с 25 по 29 сентября в Минске, сообщает «Кубань 24».
Кубань представляли специалисты Кубанского научного фонда, сотрудники КубГУ, КубГТУ, а также ученые федеральных научных центров. Делегация от региона провела свыше 20 встреч с научно-исследовательскими, образовательными и индустриальными организациями из-за рубежа.
В рамках круглых столов были рассмотрены варианты сотрудничества между университетами, индустриальными партнерами и научными организациями России и Беларуси.
Представители Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства и виноделия подписали два договора о сотрудничестве с Научно-практическим центром Национальной академии наук Беларуси по продовольствию,а также с Институтом плодоводства.
В сфере образования состоялась встреча с представителями Гродненского и Гомельского госуниверситетов.
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