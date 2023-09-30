Кубанская делегация приняла участие в промышленно-инновационном форуме в Беларуси

Делегация Краснодарского края приняла участие в Белорусском промышленно-инновационном форуме, который проходил с 25 по 29 сентября в Минске, сообщает «Кубань 24».

Кубань представляли специалисты Кубанского научного фонда, сотрудники КубГУ, КубГТУ, а также ученые федеральных научных центров. Делегация от региона провела свыше 20 встреч с научно-исследовательскими, образовательными и индустриальными организациями из-за рубежа.

В рамках круглых столов были рассмотрены варианты сотрудничества между университетами, индустриальными партнерами и научными организациями России и Беларуси.

Представители Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства и виноделия подписали два договора о сотрудничестве с Научно-практическим центром Национальной академии наук Беларуси по продовольствию,а также с Институтом плодоводства.

В сфере образования состоялась встреча с представителями Гродненского и Гомельского госуниверситетов.

Андрей Пугачев

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram