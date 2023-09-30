В ДТП под Горячим Ключом «Ягуар» врезался в заказной автобус

На федеральной автодороге М-4 «Дон» в окрестностях Горячего Ключа произошла авария. По предварительной информации, водитель автомобиля «Ягуар» по направлению из Краснодара в Джубгу врезался при перестроении в заказной автобус «Неман». Об этом сообщает отделение пропаганды БДД ОГИБДД по городу Горячему Ключу.

Авария случилась во второй половине дня 29 сентября. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один из пассажиров автобуса, получивший различные травмы. Все обстоятельства дорожной аварии на данный момент уточняются сотрудниками ГИБДД.

Андрей Пугачев

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