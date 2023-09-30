В Ижевске пьяный водитель Audi скрылся с места ДТП и попал в еще одну аварию

В столице Удмуртии 30 сентября около 6:00 на регулируемом перекрестке улиц Пушкинская и Кирова пьяный водитель столкнулся с двумя машинами, после чего скрылся с места ДТП и протаранил еще три автомобиля. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Водитель Audi, мужчина 1988 года рождения, выехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Skoda, под управлением водителя 1985 года рождения, после чего она наехала на Suzuki. Водитель Audi с места ДТП скрылся. У дома 265 по ул. Пушкинской виновник аварии столкнулся с автомобилем Chery, которым управлял водитель 1995 года рождения, а также совершил наезд на две припаркованные на стоянке машины.

По результатам медицинского освидетельствования, водитель Audi находился в состоянии опьянения. В его отношении составлены административные материалы, машину поместили на спецстоянку.