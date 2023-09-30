На Кубани спрос на покупку гостиниц этим летом вырос на 8%

В Краснодарском крае спрос на покупку отелей летом текущего года увеличился на 8%, а в Крыму упал на 44% по сравнению с летом 2022 года. При этом в России данный показатель увеличился на 1% год к году. Такие данные привел «Ъ-Кубань» руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

Как отметил господин Изотов, и на Кубани, и в Крыму летом 2023 года наблюдалось сокращение объема предложения гостиниц, доступных для покупки,— на 22 и 29,5% соответственно по сравнению с показателями лета прошлого года. При этом по России такой показатель снизился на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Этим летом стоимость квадратного метра гостиниц в России составила 46 тыс. руб., что на 7% больше в сравнении с годом ранее. В Краснодарском крае стоимость квадратного метра гостиниц также выросла на 12%, составив 52 тыс. руб. При этом стоимость квадратного метра данного типа коммерческой недвижимости в Крыму уменьшилась на 5% — до 60 тыс. руб.

Отрицательную динамику Олег Изотов отметил в сегменте аренды гостиниц. Летом текущего года предложение аренды гостиниц в России уменьшилось на 14% по сравнению с летом предыдущего года. В Краснодарском крае за тот же период объем предложения аренды гостиниц сократился на 15%, а в Крыму — на 12%.

По оценкам господина Изотова, этим летом снизился и спрос на аренду такого типа недвижимости. В Крыму и по России в целом — на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Зато на Кубани спрос на аренду гостиниц вырос на 5%.

По данным «Авито Недвижимости», средняя ежемесячная стоимость аренды гостиниц на Кубани этим летом увеличилась на 5% по сравнению с прошлым летом и составила 111,5 тыс. руб. В Крыму, напротив, стоимость аренды этим летом уменьшилась на 91%, составив 166 тыс. руб. в месяц. По России в целом данный показатель снизился год к году на 26% — до 65 тыс. руб.

Андрей Пугачев

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