В Свердловской области водитель насмерть сбил 55-летнего велосипедиста и скрылся

В поселке Пышма автомобилист сбил 55-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Пострадавший в итоги скончался в больнице. В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области сообщили, что ДТП произошло вечером 27 сентября.

Силовики, изучив камеры видеонаблюдения и опросив очевидцев, выяснили, что водителем, совершившим смертельную аварию, оказался 32-летний местный житель. Он заявил полицейским, велосипедист лежал на проезжей части, а объехать его не удалось. Автомобилист якобы зацепил пострадавшего креплением газобаллоного оборудования, после чего, испугавшись, останавливаться не стал, и уехал.

Сейчас сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя. Дело может быть возбуждено по статье о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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