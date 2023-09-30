Бывший топ-менеджер «Камкабеля» возглавил Рыбинский кабельный завод

Бывший операционный директор пермского предприятия «Камкабель» Вадим Беляков покинул должность генерального директора ООО «Волмаг» (Рыбинск, Ярославская область). По данным «СПАРК-Интерфакс», вместо него компанию с 26 сентября возглавляет ее бывший учредитель, выходец из Перми Андрей Смирнов. Господин Беляков же перешел на должность руководителя аффилированного с «Волмагом» ООО «Рыбинский кабельный завод» («Рыбинсккабель»), которое является одним из ведущих предприятий кабельной промышленности в РФ.

Вадим Беляков работал на «Камкабеле» с 2000-х годов. Сначала занимал должность директора по продажам, в 2010-м был назначен коммерческим директором предприятия, в 2014-м — операционным директором. В ООО «Волмаг», которое производит эмалированный провод на площадке «Рыбинсккабеля», трудоустроился в январе 2022 года. Летом прошлого года у «Волмага» сменился учредитель — господин Смирнов продал 100% долей в уставном капитале компании уроженке Пермского края Юлии Прохоровой. Переход господина Белякова в «Рыбинсккабель» произошел на фоне приобретения госпожой Прохоровой и этого предприятия — с 30 августа, помимо «Волмага», ей принадлежит 100% долей ООО «Рыбинский кабельный завод».