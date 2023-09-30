В Екатеринбурге устроили флешмоб в честь присоединения новых регионов к России

В Екатеринбурге прошел большой флешмоб в часть годовщины присоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Несколько сотен общественников и волонтеров около «Екатеринбург Арены» выстроились в цифру 89, знаменующую общее число регионов страны, и развернули 50-метровый государственный флаг. Об этом сообщили в депертаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В 15:00 в центре города, на Плотине городского пруда активисты развернут полотно с цитатой Владимира Путина «Границы России нигде не заканчиваются» размером более 100 кв. м.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область были присоединены Россией 30 сентября 2022 года в ходе военной операции на Украине. Части территорий этих регионов остаются под контролем украинских войск, в том числе города Херсон и Запорожье.

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