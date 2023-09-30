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В Краснодаре росгвардейцы задержали неадекватного постояльца гостиницы

В столице Кубани сотрудники Росгвардии задержали неадекватного постояльца хостела по улице Северной, бегавшего по коридору без одежды. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Фото: Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Фото: Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На пульт охраны Росгвардии о неадекватном поведении постояльца хостела сообщила администратор. Приехавшие на вызов росгвардейцы задержали 38-летнего мужчину. После осмотра, проведенного в комнате постояльца, были найдены флакон с капсулами, а также сверток с веществом в виде кристаллов.

Обнаруженные в ходе осмотра вещества сотрудники Росгвардии передали на экспертизу. Сам мужчина был передан на обследование медицинским работникам.

Андрей Пугачев

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