В Можге открылся физкультурно-оздоровительный комплекс

В Можге на территории школы №10 открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, с инициативой о строительстве вышел генерал-полковник, почетный гражданин республики и Можги Сергей Маев.

В комплексе смогут заниматься одновременно около 100 человек. Здание оборудовано полем с универсальным резиновым покрытием, есть две раздевалки, тренерская и медкабинет. В новом ФОКе будут проводить занятия по футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике и борьбе, а также спортивные турниры городского уровня.

«Городу явно не хватало спортивных объектов. При этом в Можге сильные хоккеисты, баскетболисты, борцы, очень опытные тренеры. И, конечно, инфраструктура в шаговой доступности позволит добиться еще больших высот»,— прокомментировал господин Бречалов.

Отмечается, что спортивный объект появился при поддержке Сбера. Управляющий Удмуртским отделением Сбербанка Арсений Колобов подчеркнул, что это уже четвертый ФОК в регионе, построенный в рамках договора лизинга между банком и администрациями муниципалитетов.