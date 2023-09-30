Гендиректора ЮУ КЖСИ отправили под домашний арест

Центральный районный суд Челябинска отправил под домашний арест гендиректора АО «Специализированный застройщик „Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки“» (ЮУ КСЖИ) Владимира Атаманченко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Мера пресечения избрана на срок два месяца, сообщил «Ъ-Южный Урал» источник в правоохранительных органах.

Владимира Атаманченко задержали на рабочем месте 28 сентября. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ. Как считает следствие, осенью 2019 года руководитель ЮУ КЖСИ из корыстных целей попросил своего заместителя, директора подконтрольного ООО «Строительно-монтажное управление № 12», выдать ему заем на сумму 10 млн руб. со счета компании для личных целей. Тот, заблуждаясь о намерении Владимира Атаманченко своевременно погасить кредит, выдал ему деньги под 7,5% годовых на срок до 14 ноября 2020 года.

Полученный заем гендиректор ЮУ КЖСИ не погасил. Деньгами он распорядился по своему усмотрению. За счет этого, как отмечают в региональном управлении СК, он получил выгоду «в виде экономии на процентах», отсутствия неустойки за просрочку обязательств и длительного невозврата займа.