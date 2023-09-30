В Сочи иномарка сбила двух пешеходов, один пострадавший погиб
В Сочи автомобиль Renault сбил мужчину и женщину. Мужчина погиб, его спутница доставлена с травмами в больницу. Об этом сообщает УВД по Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Фото t.me / police_sochi
Как сообщается, ДТП произошло вечером 29 сентября в поселке Красная Поляна, на улице Эстонской. По предварительным данным, мужчина и женщина переходили дорогу в неположенном месте.
Обстоятельства происшествия в данный момент выясняются.
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