В Сочи иномарка сбила двух пешеходов, один пострадавший погиб

В Сочи автомобиль Renault сбил мужчину и женщину. Мужчина погиб, его спутница доставлена с травмами в больницу. Об этом сообщает УВД по Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото t.me / police_sochi Фото: Фото t.me / police_sochi

Как сообщается, ДТП произошло вечером 29 сентября в поселке Красная Поляна, на улице Эстонской. По предварительным данным, мужчина и женщина переходили дорогу в неположенном месте.

Обстоятельства происшествия в данный момент выясняются.

Андрей Пугачев

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram