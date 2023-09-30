Церемония открытия нового арт-объекта на Парковом обошлась в 220,7 тыс. рублей

Цена договора на проведение торжественной церемонии открытия нового арт-объекта «Шуховская башня» в микрорайоне Парковом составила 220,7 тыс. руб. Информация об этом содержится в реестре контрактов и договоров на сайте госзакупок. Церемония проходила 28 сентября. В ней участвовали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Нижегородской области Глеб Никитин и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. Заказчиком услуги по организации церемонии значится МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий». Кто был выбран подрядчиком, не указано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

О готовящейся установке в краевой столице нового арт-объекта стало известно 20 сентября. «Шуховская башня» — памятный подарок к 300-летию Перми от Нижегородской области. Конструкция разместилась на кольцевой развязке на пересечении улиц Строителей, Красина и Куфонина. Она сделана по подобию башни инженера Владимира Шухова, которая находится под Дзержинском в Нижегородской области. Конструкция состоит из одного элемента, схожего с металлическими радио- и телебашнями. Высота нового арт-объекта — 25 метров.