Алиев сообщил о возвращении в Карабах более двух тысяч переселенцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что на территорию Карабаха уже вернулось более 2 тыс. переселенцев, которые ранее проживали в регионе. В Ереване при этом сообщают о массовом отъезде из Карабаха армянского населения: согласно последним данным, число беженцев уже превышает 90 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«На сегодняшний день уже возвращено 2,3 тыс. бывших вынужденных переселенцев, а к концу нынешнего года их число составит 5,5 тыс. человек»,— сообщил господин Алиев, выступая на 2-м Национальном градостроительном форуме, открывшемся в городе Зангилан (цитата по Azertag).

Господин Алиев добавил, что всего из Карабаха за 30 лет уехало около 1 млн азербайджанцев. Он уточнил, что сейчас образовалась своеобразная очередь из тех, кто ждет возвращения на родные земли. «Люди едут из Баку, из второго по величине города страны Сумгаита, из Гянджи. Едут из городов в села»,— добавил азербайджанский президент. Ильхам Алиев пообещал, что власти помогут возвращающимся в Карабах гражданам «организационно и финансово».

28 сентября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики, признав регион территорией Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что в ближайшие дни в Карабахе может не остаться армянского населения. По последним данным, в Армению из Карабаха уехали 97,7 тыс. человек, это более 70% армянского населения в регионе.

Исход армян из Карабаха случился после начала «антитеррористической операции» Азербайджана. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян говорил, что в результате боевых действий погибло не менее 200 человек, было ранено 400.

Александр Кислов