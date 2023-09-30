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Долгострой у пермской школы выставлен на продажу за 220 млн рублей

Незавершенное здание по ул. Екатерининской, 176 выставлено на продажу. Соответствующее объявление размещено на площадке Avito. Цена объекта определена в 220 млн руб. Продавцом выступает частное лицо. В объявлении указано, что, помимо продажи здания, собственник предлагает еще один вариант — не выкупить объект в собственность полностью, а стать соинвестором проекта по его достройке для размещения там в последующем «Центра развития ребенка».

Фото: Avito

Фото: Avito

Строительство здания по ул. Екатерининской, 176 началось в 2016 году. Девелопером объекта выступает пермское ООО «Горстрой». Изначально компания планировала возвести на этой территории жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. Однако школа №6, находящееся рядом с участком, в суде снова потребовала признать разрешение на строительство дома недействительным. После длительных судебных разбирательств документ был признан недействительным. В 2018 году мэрия Перми постановила снести самовольную постройку, но суд оставил незавершенный объект. Тогда сообщалось, что владелец намеревается реконструировать его в детский развивающий центр. Весной 2021 года городская администрация выдала разрешение на достройку здания для этих целей.

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