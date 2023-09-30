С 30 сентября по 2 октября в Свердловской области ожидаются заморозки до нуля градусов и дожди. По данным уральского Гидрометцентра, днем в субботу температура воздуха в регионе составит +9°…+14°. Местами небольшие дожди. Ветер восточный, северо-восточный, днем на севере южный 4-9 м/с.

В воскресенье, 1 октября, температура ночью опустится до 0°…+5°, днем потеплеет до +12°…+17°. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с.

В понедельник, 2 октября, температура воздуха ночью составит +2°…+7°, днем ожидается +13°…+18°. Местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с.

В Екатеринбурге днем 30 сентября ожидается +11°…+13°. Ночью в воскресенье прогнозируется +3°…+5°, днем — +15°…+17°. В понедельник ночью температура составит +5°…+7°, днем +15°…+17°.

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