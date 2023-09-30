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В Крыму реализуется 68 соглашений в сфере курортов и туризма на 168 млрд рублей

В Республике Крым за 2015–2023 годы подписано и реализуется 68 инвестиционных соглашений по развитию сферы курортов и туризма на сумму свыше 168,1 млрд руб. Проекты направлены на создание и обновление отелей и санаториев. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Фото: perfectstock.ru

Фото: perfectstock.ru

Как отметил господин Волченко, большие курортные комплексы очень важны для экономики региона. Они являются градообразующими предприятиями, формирующими большое количество рабочих мест и целый ряд смежных бизнесов, что способствует синергетическому эффекту в экономике.

В качестве примера одного из крупных гостиничных комплексов собеседник издания привел «Ялта Интурист» компании «Союз Маринс Групп». Начинается реконструкция гостиничного комплекса, который был законсервирован еще в 90-е годы. Это будет пятизвездочный отель, который вместе с уже существующей инфраструктурой отеля «Ялта-Интурист» станет одним из самых больших в стране.

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В целом за 2014–2022 годы в Крыму было открыто 60 новых санаторно-курортных и гостиничных организаций, проведена модернизация 509 объектов размещения. По оценкам министра, в перспективе Крым получит за счет строительства и реконструкции отельных комплексов как минимум 4–5 тыс. номеров, а в пятилетней перспективе — до 20 тыс. номеров.

«Инвесторов Крым не потерял. Все инвестпроекты продолжают развиваться, несмотря на все объективные геополитические сложности»,— подчеркнул господин Волченко.

Андрей Пугачев

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