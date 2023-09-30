В Челябинской области продлен контракт c главой управления юстиции

Служебный контракт с начальником главного управления юстиции Челябинской области Валерием Быковым продлен до 30 сентября 2024 года. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на портале правовой информации.

Валерию Быкову 68 лет. Он окончил Свердловский юридический институт по специальности «Правоведение». Долгое время работал в судах Челябинской области. С 2014 года занимает пост начальника главного управления юстиции региона.

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