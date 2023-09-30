Проверки больниц Удмуртии перешли в ежедневный формат

В Удмуртии проверки работы больниц перешли в ежедневный формат. Об этом в Telegram сообщила заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

«График на следующую неделю уже составлен, называть больницы не буду. Намекну, что в первую очередь едем в те медицинские организации, на которые чаще всего поступают обращения от пациентов»,— сказала госпожа Пинчук.

На текущей неделе вице-премьер уже проверила городские больницы ГБ №3, ГКБ №№ 1, 2, 6, 7, 8, ГП №5, а также детские поликлиники №№ 2, 6, 8 и 9. Она отметила, что нагрузка на больницы не пиковая, однако не все справляются с организацией приема пациентов.