Секретарь Совбеза Абхазии не исключил участия в Союзном государстве

Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба считает возможным участие его республики в Союзном государстве России и Белоруссии. По его словам, Сухум хочет начать с экономического взаимодействия.

«Для того, чтобы между государствами были политические взаимоотношения, нужен интерес с обеих сторон. Поэтому мы хотим начать с экономического сотрудничества. В Белоруссии к Абхазии есть интерес. В Абхазии обсуждаются некоторые белорусские проекты, а наши — в Белоруссии»,— сказал господин Шамба «РИА Новости».

Секретарь Совбеза также заявил, что Абхазия укрепляет свои военные возможности. Он отметил, что «у некоторых грузинских лидеров есть такая фантазия, что они могут силой решить» вопрос восстановления контроля над Абхазией. «Если подойти к этому прагматично, то совершенно очевидно, что будет с Грузией. И нам нехорошо будет, конечно, но им совсем будет плохо»,— добавил господин Шамба. Он не ожидает прорывов в отношениях с Грузией.

Белоруссия официально не признавала независимость Абхазии от Грузии. В сентябре 2022 года президент Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию. Президент республики Аслан Бжания тогда заявил, что отношения между странами приобретают новый характер. Россия признала независимость Абхазии после войны с Грузией в 2008 году.

Леонид Уварчев