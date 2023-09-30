Жителя Целинного района осудили за дискредитацию российской армии

Суд признал жителя села Усть-Уйское Целинного района виновным в совершении публичных действий и распространении ложной информации, направленных на дискредитацию вооруженных сил РФ. Ему назначено полтора года принудительных работ с удержанием зарплаты в размере 20%, сообщают в управлении СКР по Курганской области.

Суд установил, что с марта по апрель этого года 33-летний местный житель размещал на своей странице в социальной сети ложную информацию о военных действиях и сведения, дискредитирующие использование вооруженных сил РФ. На основании оперативных материалов управления МВД региона против него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3, ч. 1 ст. 207.3 УК РФ.

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