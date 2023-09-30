«Я предполагаю, что цены будут расти с начала следующего года»

Из Госдумы РФ в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) направлен запрос о необходимости проверки обоснованности повышения цен на услуги такси, предоставляемые агрегаторами. Парламентарии отмечают, что стоимость поездки в сентябре 2023 года достигла максимума за 10 лет. По информации агрегаторов, с начала года цена выросла примерно на 25% в регионах РФ и на 40% в Москве. О причинах рассказывает глава ассоциации «СРО "Межрегиональное объединение автотранспортных перевозчиков"» Андрей Абрамов.



Андрей Абрамов

Фото: предоставлено автором

«Я связываю рост цен, в первую очередь, с принципиальными изменениями в законодательстве о таксомоторных перевозках, которые делают более рискованной работу в такси нелегалов. А у нас более 90% работников такси — это все-таки нелегалы. Как правило, они не зарегистрированы надлежащим образом, они связаны с организациями такси договорами, но это договоры аренды машин. Поэтому фактически они нелегалы. Новое законодательство вводит реестры и перевозчиков, и службы заказов такси, которые теперь будут нести ответственность за передачу заказа нелегальному водителю. Легализация же приводит к тому, что теперь нужно получать путевые листы, выпускаться на линию через медика и механика, а это расходы, необходимо сокращать рабочий день до максимума, предусмотренного нормами закона. Отсюда — повышение цен, это совершенно естественный результат.

Еще хорошо, что закон не установил такого требования, как обязательность трудовых отношений между перевозчиком и таксистом. Сейчас закон позволяет получать разрешения для физических лиц, зарегистрированных в качестве самозанятых. Если бы ввели требование по трудовым отношениям, рост цен был бы еще существенней. Сейчас нелегал получает весь заработок. Трудоустроенный таксист из каждых 100 заработанных рублей только 49 принес бы в семью, остальные ушли бы на налоги и различные взносы. Самозанятый заплатит четыре рубля налогов с каждой сотни, но теперь на него ляжет необходимость еще оплатить медика и механика (это порядка 50 руб. в день).

Ну, и рост стоимости бензина, конечно, оказывает влияние. Также очень сильно растут цены на запчасти, особенно для иномарок. Понятно, что китайские запчасти можно брать дешевле, чем оригинальные, но наценка все равно есть.

И самое главное, я думаю, что рост цен на услуги такси будет еще. Как только в регионах завершат разработку правовой базы и ужесточится контроль в отношении водителей, цены еще подрастут. Пока в части контроля цены растут на основании ожиданий его ужесточения, но он еще не введен, потому что регионам пока некогда осуществлять контрольно-надзорные функции, им надо срочно доработать правовую базу. Я предполагаю, что цены будут расти с начала следующего года.

Таксисты, которые еще рискуют, завтра потеряют такую возможность. Многие будут вынуждены уйти с рынка, потому что они по определению не могут стать самозанятыми (например, в такси подрабатывают и госслужащие, и сотрудники правоохранительных органов, и другие бюджетники, которым закон не позволяет иметь сторонний доход). Кроме того, в отношении мигрантов ужесточаются требования. Сейчас мы ждем, какие из регионов введут обязательные требования к таксистам по знанию русского языка, федеральный законодатель наделил их таким правом. Пока отслеживаем, какие законодательные собрания воспользуются этими полномочиями и примут соответствующие законы.

Все это тоже приведет к изменению соотношения спроса и предложения на рынке перевозок и тоже спровоцирует очередной рост цен на услугу».