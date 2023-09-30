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Коммерсантъ FM
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В Бурятии на БАМ с рельсов сошли две секции локомотива грузового поезда

Две секции грузового поезда сошли с рельсов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) между поселком Нижнеангарск и городом Северобайкальск в Бурятии. Никто не пострадал, задержек пассажирских поездов нет.

Сход произошел в 5:07 по местному времени (00:07 по московскому) на 1069-м км БАМ, сообщило региональное управление МЧС. «Габарит по среднему пути не нарушен»,— говорится в сообщении ведомства. К выезду из Северобайкальска готовится аварийно-восстановительный поезд.

Байкальская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место выехал исполняющий обязанности байкальского транспортного прокурора.

Леонид Уварчев

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