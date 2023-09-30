В Ставрополе с аттракциона высотой 35 м эвакуировали шесть человек

В Ставрополе произошла поломка аттракциона «Властелин небес» в парке Победы. На высоте 35 м были заблокированы шесть человек, в том числе один ребенок. Их спустили сотрудники МЧС, СКР проведет проверку.

Поломка произошла поздно вечером 29 сентября. В 21:30 людям на высоте передали теплые вещи, говорится в сообщении регионального управления МЧС. Их смогли спустить вниз в 00:05 30 сентября. В спасательной операции принимали участие 23 человека, было задействовано девять единиц техники.

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю организовало проверку. Ведомство даст оценку «действиям лиц, ответственных за надлежащее техническое состояние аттракционов». «По результатам проведения комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение»,— говорится в сообщении СКР.

Леонид Уварчев